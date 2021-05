Endlich ein Sieg gegen Schmitt?

Meppen empfindet der FSV-Übungsleiter als stets unangenehmen Gegner. "Ich schätze die Arbeit, die in Meppen in den letzten Jahren geleistet wurde. Unter Torsten Frings war die Mannschaft immer giftig in den Zweikämpfen. Sie sind spielerisch sehr stark und auch in den Kontern. Ihnen hat aber etwas das Spielglück gefehlt – auch jetzt unter Rico Schmitt. Sie werfen sich in alle Zweikämpfe und haben gute Standardsituation. Sie sind variabel und spielen mal Vierer- und mal Fünferkette", warnte Enochs vor den ebenfalls noch um den Klassenerhalt kämpfenden Emsländern.

Auch von seiner "privaten" Statistik gegen Schmitt will sich Enochs nicht verunsichern lassen. In den bisher fünf Spielen gegen den Chemnitzer Fußballlehrer ging Enochs noch nie als Sieger vom Feld. "Es wird langsam Zeit, dass ich gegen Rico mal gewinne. Mir geht es nicht um eine Bilanz gegen einen Kollegen, sondern nur um den FSV Zwickau. Wir sind jetzt in der Pflicht, Gas zu geben und so viele Punkte zu holen, wie möglich", lautet die Devise.

Rechenspiel Klassenerhalt