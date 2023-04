So weit wollte sich Trainer Ristic - zumindest öffentlich - noch nicht aus dem Fenster lehnen: "Jetzt werden wir mal sehen, was wir am Wochenende machen", sagte er nur. Jedoch sei Halangk "eine Option". Aus Sicht von Kapitän Jonas Nietfeld wäre der Youngster jedenfalls ein ebenbürtiger Ersatz: Gegen Köln habe Halangk "gezeigt, was in ihm steckt. Er hat das gut gemacht." Zudem bringe er die nötigen Qualitäten für die rechte Abwehrseite mit, habe enormes Tempo und sei stark in den Zweikämpfen.