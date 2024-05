Fußball | 3. Liga "Der Glaube ist zurück" - HFC will die Wende gegen Unterhaching krönen

Hauptinhalt

03. Mai 2024, 17:52 Uhr

Nach zwei Siegen in Serie kratzt der Hallesche FC plötzlich wieder am Klassenerhalt. Schon am Samstag könnte der Sprung ans rettende Ufer gelingen - ausgerechnet gegen die SpVgg Unterhaching, Stefan Reisingers ehemaligen Verein.