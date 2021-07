Fünf schweißtreibende Wochen der Saison-Vorbereitung liegen hinter den Spielern des Halleschen FC, am Sonnabend (24. Juli) beginnt wieder der Ernst des Drittliga-Lebens. Zum Auftakt empfangen die Schützlinge von Trainer Florian Schnorrenberg 14 Uhr im Leuna-Chemie-Stadion den Fast-Absteiger SV Meppen, der nur dank der Insolvenz des KFC Uerdingen weiter seine Punktspiele in der 3. Liga absolvieren darf. Coach der Emsländer ist Rico Schmitt, in Halle bestens bekannt. Gut zwei Jahre stand er von April 2016 bis Ende Juni 2018 an der der Linie der Saalestädter.