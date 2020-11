Die MSV-Heimschwäche könnte für den HFC in die richtige Richtung für einen Dreier zeigen, zumal die Saalestädter auswärts bereits zwei Siege (plus zwei Niederlagen) eingefahren haben und sechs ihrer bisher zehn Zähler in fremden Gefilden geholt haben. "Wir haben gefightet und dagegengehalten", sagte HFC-Coach Schnorrenberg nach der Partie gegen Rostock. Mit dem gleichen Engagement könnte in Duisburg die volle Punktausbeute drin sein und die Hallenser ins Tabellen-Mittelfeld springen.

Ein besonders Spiel dürfte es für Rechtsverteidiger Lukas Boeder werden. Der 23-Jährige wechselte im Sommer von den Duisburgern an die Saale und hat bisher in fünf Partien für den HFC mitgewirkt. In der letzten Spielzeit stand er in der Begegnung zwischen dem MSV und Halle am 27. Juni 2020 (36. Spieltag) noch in den Reihen der Meidericher. Damals hatte Anthony Syhre die Saalestädter mit einem Doppelpack in Führung gebracht, am Ende hieß es 2:2.