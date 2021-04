"Die Mannschaft hat viel mitmachen müssen in dieser Saison", blickt Dynamo-Coach Schmidt duchaus empathisch auf die Krefelder, die in der gesamten Saison gegen den Abstieg kämpfen, bei denen erst Mitte April Trainer Stefan Krämer entlassen wurde, die trotz finanzschwerem Investor mit rund zehn Millionen Euro verschuldet sind und im Januar die Insolvenz anmelden mussten. Für die in Lotte stattfindende Partie erwartet Schmidt "ein schweres Spiel. Ich glaube, die Mannschaft hat sich zusammengerauft und will mit aller Macht in der Liga bleiben."