Der Coach der Gäste, seit vier Jahren bereits bei den Hessen in Verantwortung, analysierte die Probleme der letzten Spiele – drei Niederlagen in Folge – klar: "Wir haben momentan vorne nicht die Präzision und nicht den Riecher, an der richtigen Position zu stehen", erklärte Trainer Rüdiger Rehm. Dennis Kempe und Moritz Kuhn kommen nach ihren Sperren zurück, dafür fällt Gianluca Korte mit einer Gelbsperre in Zwickau aus. Beim FSV ist der Einsatz von Steffen Nkansah noch wackelig, er trainierte zuletzt aber wieder mit der Mannschaft, wie auch Maximilian Wolfram. Marcus Godinho fehlt ebenfalls, er spielt für die kanadische Nationalmannschaft.

Zuletzt lief es beim SV Wehen Wiesbaden nicht rund. Bildrechte: imago images/Eibner