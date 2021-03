Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden bei 1860 München: "Montagabend, zwei Kultklubs, Spitzenspiel"

Zum dritten Mal in dieser Saison reist Spitzenreiter Dynamo Dresden ins legendäre Stadion an der Grünwalder Straße – und will nach zu-Null-Pleiten gegen Bayern II und Türkgücü nun am Montagabend (22. März, 19 Uhr, im Liveticker in der "SpiO"-App und auf sport-im-osten.de) gegen den TSV 1860 endlich etwas Zählbares aus München mitnehmen. SGD-Cheftrainer Markus Kauczinski wehrte sich im Vorfeld gegen voreilige Zweitliga-Träumereien und erwartet "stürmische Löwen".