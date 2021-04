Wichtigster Punkt ist und bleibt die Stadionfrage. Eine zunächst vom Verein favorisierte temporäre Arena aus Stahlrohr ist vom Tisch. Stattdessen muss das Mommsenstadion in einen drittligareifen Zustand versetzt werden. Aktuell entspricht die Spielstätte von Tennis Borussia nicht den Anforderungen der 3. Liga. Man habe ein, zwei Hausaufgaben zu erledigen, die aber nicht unlösbar erscheinen, so Jäckel mit Blick auf das Stadion. Die Zeit drängt allerdings, denn bis Anfang Juni muss der Verein ein taugliches Stadion haben. Die bisherige Heimspielstätte in Lichterfeld ist zu klein, das Olympiastadion als Ausweichstätte zu teuer. Außerhalb Berlin holte sich Viktoria nur Absagen ab.