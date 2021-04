Die Aufstiegsfrage aus der Regionalliga Nordost in die 3. Liga wird immer mehr zur Stadionfrage. Nachdem Viktoria Berlin vorerst die Lizenz verweigert wurde , bestätigte auch die VSG Altglienicke als erster eventueller Nachrücker am Freitag (30.04.), bisher keine Startberechtigung für die 3. Liga erhalten zu haben. "Uns geht es wie Viktoria. Wenn die eine Lizenz erhalten, würden wir auch eine bekommen, wenn nicht, dann wir auch nicht. Wir planen auch mit dem Mommsenstadion, hätten vielleicht noch eine andere Option", erklärte Geschäftsführer Marco Schröder "Sport im Osten".

Beim FC Carl Zeiss Jena - man wäre der nächste Nachrücker - nimmt man die aktuellen Entwicklungen zur Kenntnis. "Wir planen natürlich vorrangig für die Regionalliga, beobachten aber, was in Berlin passiert", erklärte Geschäftsführer Chris Förster. Man selbst werde alles dafür tun, selbst die Lizenz zu bekommen. Dafür müsste die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bis Anfang Juni nachgewiesen werden. Was laut Förster dank der Sponsoren machbar ist. Sollte es in Berlin keine Lösung in der Stadionfrage geben, würde Jena die unverhoffte Chance natürlich nutzen. "Es wäre sehr kurzfristig, aber wir würden einen ordentlichen Kader zusammenbekommen."