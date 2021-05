Gespannt sein darf man, ob Kapitän Jonas Nietfeld und Braydon Manu in die Startelf zurückkehren. Beim von Zweitligist Darmstadt ausgeliehenen Manu, der in Halle an seine erste erfolgreiche Zeit anknüpfen konnte, stehen die Zeichen auf Abschied und eine Rückkehr nach Hessen. Dort will er nach einem missglückten ersten Anlauf erneut angreifen, wie er der "Bild" verriet. Nach seiner Roten Karte gegen Wehen fehlt dem HFC bei den Bayern auf jeden Fall Rechtsverteidiger Niklas Kastenhofer, der für zwei Spiele gesperrt wurde und damit auch den Beginn der kommenden Saison verpasst.

HFC-Schlussmann Tim Schreiber Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter