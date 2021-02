Diese Aussage durfte man vor knapp zwei Wochen schon einmal vom FSV Zwickau hören. Diesmal kommt sie von Sportdirektor Toni Wachsmuth - und das zurecht. An der Ausgangsposition hat sich nicht viel geändert und die Zwickauer fahren weiterhin ihren Aufwärtstrend in der 3.Liga. Für das Team gehe es bei der Bayern-Reserve vor allem darum, an der Serie zu arbeiten und sie im besten Fall, weiter auszubauen, so Wachsmuth. "Es geht wieder gegen einen guten Gegner, gegen eine spielerische sehr, sehr gute Mannschaft. Dennoch sind wir auf jeden Fall in der Lage, in München zu punkten", betonte der Sportdirektor weiterhin.