Nach dem 2:2 in Würzburg und dem 1:1-Achtungserfolg gegen Ligaprimus 1. FC Magdeburg steht der Mannschaft von Joe Enochs noch einmal eine ganz schwere Aufgabe bevor. Die Partie gegen den FCM brachte das elfte Remis in dieser Saison. Mit einem Punkt bei den Schwarz-Gelben dürften die Westsachsachsen durchaus leben können, wollen aber mehr. Das bekräftigte Enochs in der digitalen Pressekonferenz: "Die Unentschieden sind zu viel. Wir wollen es am Sonnabend besser machen."



Dass sich die Zwickauer nicht verstecken müssen, sagte der 50-Jährige bereits vor der Partie gegen den FCM: "Nur vier Niederlagen zeigen, dass wir schwer zu besiegen und gegen Spitzenmannschaften konkurrenzfähig sind." Dies wollen die Rot-Weißen nun bei den BVB-Bubis beweisen.

Zwickaus Trainer Joe Enochs. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Picture Point