Die Ausgangslage

Es ist momentan nicht leicht, Fan von Borussia Dortmund II (17.) zu sein. Die U23-Mannschaft der "großen" Borussia steckt mitten im Abstiegskampf und konnte im Jahr 2023 von acht Liga-Spielen erst zwei gewinnen. Darunter war zwar ein beeindruckendes 4:0 gegen Waldhof Mannheim und auch beim 2:1 in Ingolstadt überzeugte die Mannschaft, doch insgesamt ist die Punkte-Ausbeute zu dürftig. Der Tabellenplatz 17 und eine der schwächsten Offensiven der Liga, mit gerade einmal 22 Toren in 25 Spielen, belegen das. Dennoch ist in Sachen Klassenerhalt noch alles drin für den neuen Cheftrainer Jan Zimmermann, der erst im Februar zum Nachfolger des freigestellten Christian Preußer wurde.

Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt gerade einmal einen Punkt. Dass der BVB II nun gerade gegen Dynamo Dresden gewinnt, ist äußerst unwahrscheinlich. Von einer Heimstärke kann man bei Dortmund mit 13 Punkten aus 13 Spielen nicht wirklich sprechen. Hinzu kommt, dass Dresden sich mit kolossaler Fan-Unterstützung angekündigt hat, was das Spiel für Dortmund ohnehin eher zu einem Auswärtsspiel macht. Das Problem: Auch auswärts punktet Dortmund nicht besser. Dass sie dennoch alles reinhauen werden und um jeden Zentimeter "ihres" Rasens kämpfen werden, ist klar. Beleg für die Annahme: 52 gelbe Karten.

BVB-Trainer Jan Zimmermann steckt mit seiner Mannschaft im Tabellenkeller der 3. Liga. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/Eibner

Dynamo Dresden (6.) hat ein starken Lauf. Die letzte Niederlage der Elf von Markus Anfang gab es am 8. November. Seitdem zeigt der Trend klar nach oben. Nur Osnabrück und Freiburg II haben im Jahr 2023 bislang mehr Punkte geholt. Das Problem: In den neun SGD-Spielen seit der November-Niederlage waren auch drei Unentschieden mit dabei. Diese Punkte fehlen Dresden noch in Sachen Aufstiegskampf. Der SV Wehen Wiesbaden, der Dynamo im November die Pleite zugefügt hatte, hat aktuell auch Tabellenplatz drei - mit sechs Punkten Vorsprung auf die SGD. Um diesen Abstand zu verringern, muss Dynamo weiter punkten. Die nächste Chance gibt es am Sonntag gegen Dortmund II. Dynamo wird in dem Spiel nach wie vor mit großen Personalproblemem zu kämpfen haben. Insgesamt acht Spieler fallen aus, darunter Paul Will, Michael Akoto, Kevin Ehlers und Patrick Weihrauch. Große Umstellungen wird es nach Angaben von Dynamo-Coach Markus Anfang aber nicht geben. Es wäre sogar "fatal, etwas zu verändern", so Anfang auf der Pressekonferenz zum Spiel.

Für das nötige Quäntchen Motivation, auch mit einem schmalen Kader zu gewinnen, dürfte der Dresdner Anhang sorgen. 7.500 SGD-Fans haben sich für das Spiel im Signal-Iduna-Park angekündigt. Bei den erwarteten 11.000 Zuschauern insgesamt, ist die BVB-Hochburg Signal-Iduna-Park also voraussichtlich klar in Dresdner Hand. Auch Markus Anfang zeigte sich bei diesen Aussichten begeistert. Es sei sogar "etwas ganz Besonderes", so Anfang. Einige Vereine der 3. Liga würden davon träumen, im eigenen Stadion einmal vor 7.000 Zuschauern zu Spielen. Den Charakter eines Heimspiels in der Fremde "wollen wir für uns nutzen", so Anfang weiter.

Der Weg von Markus Anfang und seiner Dynamo-Elf geht momentan nur nach oben. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Die vergangenen fünf Spiele