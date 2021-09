Neben vielen Verletzten wurden Kai Brünker und Kapitän Tobias Müller trotz Impfung positiv auf das Coronavirus getestet. Alle anderen Spieler des Kaders sind negativ. "Mir tut es sehr leid für die Spieler und ich hoffe, dass sie schnell wieder zurückkommen", sagte Christian Titz im MDR-Interview. Vier FCM-Akteure seien noch ungeimpft, diese trügen aber auch in der Kabine immer eine Maske, so Titz. Eine Verpflichtung des Vereins an die Spieler, sich impfen zu lassen, gebe es nicht.



Der FCM-Cheftrainer ergänzte: "Wir wissen, dass in einem Saisonverlauf Verletzungen und Erkrankungen vorkommen können. Ich bin natürlich überhaupt nicht erfreut, dass ich viele Ausfälle habe, aber es gibt auch keinen Grund, extrem betrübt zu sein, weil wir Spieler im Kader haben, die Qualität haben und momentan so ein bisschen drauf warten mussten und jetzt ihre Chance bekommen." Im Trainung springe nun auch mal ein Co-Trainer ein, um den Betrieb weiter gewährleisten zu können.



Den Gegner aus Dortmund schätzt Titz derweil als eine der spielstärksten Mannschaften der 3. Liga ein: "Sie sind gut in die Saison gestartet, haben eine hohe individuelle Qualität und werden uns einige Aufgaben stellen." Einen kleinen Vorteil dürfte der FCM haben: Das Bundesliga-Team des BVB ist am Sonnabend um 15:30 Uhr in Leverkusen aktiv. Das dürfte die Zahl der Spieler der 1. Mannschaft, die für die U23 abgestellt werden, deutlich reduzieren.