Viel Zeit zum Regenerieren gab es für den Halleschen FC nicht nach dem spektakulären 3:3 im Nachholspiel am Dienstag gegen den VfL Osnabrück. Aber die Konzentration und der Fokus müssen weiter hochgehalten werden, denn noch immer steht für den HFC viel auf dem Spiel, ein weiteres Jahr in der 3. Liga muss noch gesichert werden. Das kann aber bereits am Wochenende passieren.