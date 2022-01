Erstmals geht es für Halles Neu-Trainer André Meyer um Punkte. (Archiv) Bildrechte: imago images/Picture Point

Nachdem der Einstieg des Halleschen FC im neuen Jahr gegen Türkgücü München coronabedingt verschoben wurde, wird es am Sonnabend (22. Januar) endgültig ernst. Die Reise des HFC geht zum Tabellen-Dritten Eintracht Braunschweig, Anstoß im Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße ist 14 Uhr. Wir sind per Live-Ticker auf mdr.de/sport und der "SpiO"-App dabei.

Auftakt zur Englischen Woche

Damit steht auch das Punktspieldebüt des neuen HFC-Trainers André Meyer an. Die Begegnung seiner Mannschaft beim Zweitliga-Absteiger Braunschweig dürfte eine Herkulesaufgabe werden. Die Saalestädter stehen erheblich unter Druck. Mit 22 Punkten rangieren die Hallenser auf dem 14. Platz, einen Zähler vor den Abstiegsrängen. In den letzten sechs Punktspielen haben die Saalestädter gerademal ein Remis gegen Würzburg (0:0) geholt, die restlichen fünf Begegnungen gingen verloren. Viel Arbeit für Meyer.

Das Spiel in Braunschweig ist zudem der Auftakt für eine Englische Woche (es folgen die Partien gegen Viktoria Berlin und in Kaiserslautern), da heißt es mit den Kräften haushalten. "Ich freue mich auf die Woche, wirklich", sagte Meyer in der "Mitteldeutschen Zeitung". Der 38-Jährige habe die Intensität im Training erhöht: "Gefragt sind kurze, explosive Bewegungen, viele Sprints. Daran haben wir gearbeitet. Und es gab die Rückmeldung von den Spielern: Sie spüren es körperlich."

Boyd, Badjie und Vollert wieder auf dem Trainingsplatz

Meyer wird wohl in Braunschweig auf Terrence Boyd zurückgreifen können. Der Knipser laborierte zuletzt an einer Zerrung im Leistenbereich und kehrte am Mittwoch (19. Januar) auf den Trainingsplatz zurück. Auch die zuletzt positiv auf das Coronavirus getesteten Kebba Badjie und Jannes Vollert sind wieder ins Training eingestiegen. Ein Einsatz der als Kontaktpersonen eingestuften Fynn Otto, Elias Löder und Jan Shcherbakovski am Sonnabend ist hingegen noch offen.

Eintracht-Trainer Schiele: "Die Mannschaft ist heiß, die Stimmung ist gut"

Wie beim HFC musste auch die 2022er-Auftaktpartie der Braunschweiger verschoben werden. Das Team von Trainer Michael Schiele sollte bei Viktoria Berlin antreten, die Pandemie machte dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. "Auch wir waren Covid-geplagt. Jetzt können wir fast aus dem Vollen schöpfen. Die Mannschaft ist heiß, die Stimmung ist gut", betonte Schiele in der Pressekonferenz. Nach Corona-Befunden stehen dem Coach Michael Schultz, Bryan Henning, Lion Lauberbach und Iba May wieder zur Verfügung. "Löwen"-Coach Michael Schiele. (Archiv) Bildrechte: imago images/Hübner

In Richtung HFC geblickt erwartet Schiele einen Gegner, der mit "einer anderen Herangehensweise auftreten wird", als es unter Florian Schnorrenberg der Fall gewesen wäre: "Meyer wird schneller, aggressiver spielen lassen." Dennoch wollen die "Löwen" ihr Spiel aufziehen und "dort weitermachen, wo wir 2021 aufgehört haben". Im Klartext: Die gute Serie soll weitergehen, seit vier Partien sind die Blau-Gelben ungeschlagen. Das Hinspiel in Halle gewannen die Braunschweiger mit 2:0.