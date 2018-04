Vor den möglicherweise entscheidenden beiden Spielen in dieser Woche um den Aufstieg in die 2. Liga will sich der FCM nicht ablenken lassen: "Unsere Spieler bleiben ruhig und lassen sich nicht vom Umfeld anstecken", betonte der FCM-Trainer in der Pressekonferenz am Montag. Die Zielrichtung ist dennoch klar: "Ich denke wenn du gegen den Dritten und Vierten so bestehst und gewinnst, dann musst du aufsteigen. In Jena müssen wir nochmal alles raushauen. Wir könnten uns weiter absetzen und dann wäre es schön, wenn wir gegen Fortuna Köln alles klar machen würden", sagte Christian Beck bereits nach dem Spiel gegen Wiesbaden.