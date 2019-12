Der Trainer der Jenaer beim ersten Aufeinandertreffen beider Mannschaften in dieser Saison hieß damals noch Lukas Kwasniok. Der trainierte das Team bis zum zehnten Spieltag der laufenden Saison und konnte mit seiner Mannschaft bis zu diesem Zeitpunkt lediglich einen Punkt erkämpfen. Nach einer kurzen Übergangsphase mit Interimstrainer Christian Fröhlich übernahm Rico Schmitt das Amt zum zwölften Spieltag. Und tatsächlich lässt sich bei den Jenaern ein, wenn auch kleiner, Aufwärtstrend verzeichnen. So holte der FC Carl Zeiss Jena unter Rico Schmitt bis dato im Schnitt 1.7 Punkte pro Spiel (3 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen) und verkürzte den Abstand auf das rettende Ufer auf neun Punkte. Für Schmitt wird das Spiel am Sonntag das erste Aufeinandertreffen mit dem FC Ingolstadt seit über fünf Jahren. 2014 feierte er als Trainer der Kickers Offenbach einen 4:2-Erfolg gegen die Ingolstädter in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Verzichten muss der FCC-Coach am kommenden Sonntag in Ingolstadt in jedem Fall auf Stammtorhüter Jo Coppens und Linksaußen Anton Donkor. Beide zogen sich in der vergangenen Woche beim Auswärtssieg in Großaspach eine Verletzung zu und mussten den Platz vorzeitig verlassen. Während Coppens sich nach einem Zusammenprall im Sechzehner eine schwere Verstauchung der Schulter zuzog, wurde bei Donkor ein Außenbandriss im rechten Knöchel diagnostiziert. Somit dürfte Flemming Niemann in den Kasten der Thüringer rücken. Der 23-Jährige ersetzte in der vergangenen Woche Coppens und wusste durchaus zu überzeugen. Statt Donkor könnte hingegen Meris Skenderovic in die Startformation rutschen.