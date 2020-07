Trainer Patrick Glöckner meint: "Wir haben gegen Zwickau gesehen, dass wir unserem Matchplan nicht immer so folgen. Da gehört das Selbstvertrauen dazu, die Bälle zu fordern, wo sich Räume ergeben oder sich Räume zu erarbeiten, wo der Gegner es zulässt. Dafür müssen wir kühlen Kopf bewahren und trotzdem ein heißes Herz an den Tag legen." Die Ausgangslage ist für Chemnitz recht klar: Nur wenn Konkurrent Zwickau in Mannheim parallel verliert, reicht ein einfacher Sieg. Sonst müsste beim Unentschieden des Lokalrivalen schon ein Erfolg mit vier Toren Abstand her.

CFC-Coach Glöckner: "Es muss wehtun" Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dazu gibt es Unsicherheiten im Hinterkopf, weil einige Spielerverträge bei Abstieg enden. Auch Glöckner lässt seine Zukunft für den Regionalliga-Fall offen: "Was meine Person angeht, setzen wir uns nach der Saison zusammen und schauen, in welche Richtung es geht – und das völlig unabhängig von einer Vertragskonstellation, die besteht oder nicht." Erst einmal betont er stattdessen: "Ich möchte mich damit noch nicht befassen, weil ich immer noch an den Liga-Verbleib glaube. Es geht darum, das Unmögliche möglich zu machen und ein neues Fußball-Wunder zu schaffen."



Dafür ging der Ex-Profi mit seiner Truppe nach dem 1:2 im Kellerduell mit Zwickau hart ins Gericht. "Ich habe viele Dinge in Sachen Mentalität, Einstellung und Willen gesehen, wo uns Zwickau zwei bis drei Prozente überlegen war", feuerte Glöckner los: "Es ist jetzt unser letzter Einsatz, da darf und muss es sogar mal wehtun. Wir müssen deshalb in jede Situation hineinspringen, uns zerreißen und am Ende darf nichts mehr im Tank sein!"