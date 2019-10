Während der CFC nach turbulenten Monaten zumindest sportlich langsam zur Ruhe zu kommen scheint, rumort es in Kaiserslautern mal wieder. Die sportlich wie finanziell angeschlagenen Pfälzer brauchen beim CFC dringend einen Sieg. Anstatt oben mitzuspielen, wie es der FCK eigentlich wollte, ist der frühere Bundesligist mittlerweile auf Rang 16 abgerutscht - am Wochenende droht die Abstiegszone.



Bei 26 Gegentoren (zweitschlechtester Wert der Liga) fällt vor allem die Defensivschwäche auf. FCK-Trainer Boris Schommers appellierte in der PK vor dem Spiel an sein Team, "kampfbetonter zu spielen als zuletzt. Wir müssen mehr Tore schießen und weniger bekommen."

Gegen Jena gelang dem FCK der einzige Sieg in zuletzt sechs Spielen. Bildrechte: imago images/Jan Huebner