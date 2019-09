Ihre Qualitäten könnten Chemnitz bereits am Montag helfen, denn Ristic weiß, was in Unterhaching auf sein Team zukommt: "Sie spielen ähnlich wie die Bayern-Amateure – nur mit viel mehr Zweit- und Drittligaerfahrung. Die Jungs sind richtig ausgewählt für das, was sie spielen wollen. Es wird keine einfache Aufgabe, aber wir konzentrieren uns auf uns und wollen das bestmögliche Ergebnis erzielen." Allerdings dürfte ein positiver Spielausgang alles andere als ein Spaziergang werden. Die Rand-Münchner stehen nach sieben Saisonpartien mit 14 Punkten (vier Siege, zwei Remis) nur vier Zähler hinter Spitzenreiter Halle und dem Tabellenzweiten Braunschweig (jeweils 18 Punkte). Mit einem Dreier gegen den CFC könnte die SpVgg auf Tabellenplatz drei vorrücken.

Im direkten Vergleich beider Teams in der 3. Liga spricht die Bilanz für den Chemnitzer FC. In bislang zehn Partien feierten die Sachsen vier Siege. Zudem trennten sich die Kontrahenten drei Mal mit einem Remis. Die letzten beiden Vergleiche in der Saison 2017/18 endeten jeweils mit Heimsiegen (4:2 in Unterhaching, 2:1 in Chemnitz).