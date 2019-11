Für die Partie in Braunschweig muss Glöckner einige Ausfälle verkraften. Neben den Langzeitverletzen Ioannis Karsanidis (Reha nach Kreuzbandriss) und Philipp Sturm (Syndesmosebandriss) stehen Daniel Bohl (fünfte Gelbe Karte) und Paul Milde (grippaler Infekt) nicht zur Verfügung. Zudem weilt Thomas Doyle aus privaten Gründen noch immer in Neuseeland bei seiner Familie. "Es kann darauf hinauslaufen, dass wir die Grundordnung ändern werden. Möglicherweise werden wir aber auch improvisieren“, erklärte der Coach des Tabellen-17. (15 Punkte), der mit einem Remis die Abstiegsplätze verlassen könnte.

Die ambitionierten Braunschweiger haben turbulente Tage hinter sich. Zu Wochenbeginn war Marco Antwerpen als neuer Trainer der Eintracht vorgestellt worden. "Er steht für eine offensive Spielweise und verfügt über viel Erfahrung und kennt sich in der 3. Liga bestens aus", sagte Sportdirektor Peter Vollmann zum neuen Hoffnungsträger an der Seitenlinie. Antwerpen folgt auf Christian Flüthmann, der zuletzt nur sieben Punkte aus acht Spielen einfahren konnte. Besonders vor eigenem Publikum offenbarte der BTSV einige Schwächen. So reichte es für den aktuellen Tabellenfünften (25 Punkte) in den letzten vier Heimpartien lediglich zu zwei Zählern.

Das letzte Duell beider Teams liegt fast 15 Jahre zurück. Im Februar 2005 setzte sich die Eintracht in der Regionalliga Nord mit 2:1 gegen die Chemnitzer durch. In der 2. Bundesliga trafen die Kontrahenten bisher nur in der Saison 1992/93 aufeinander, wobei der CFC in der Hinrunde ein 4:4 in Braunschweig erkämpfte und mit 4:0 in der Rückrunde die Oberhand behielt.