Der Tabellenzweite 1. FC Magdeburg will die Scharte vom völlig überraschenden 1:3 bei Schlusslicht RW Erfurt am Sonnabend (14:00 Uhr) auswetzen. Dann kommt Aufsteiger SV Meppen an die Elbe.

Die Emsländer beendeten mit einem 2:0 gegen Münster eine Serie von fünf Par- tien ohne Sieg und haben auf Rang neun schon viel Abstand zu den Abstiegsplätzen. Besonders den in Magdeburg geborenen Torjäger Benjamin Girth muss die FCM-Defensive in den Griff kriegen. In Erfurt kassierte die sonst gute Magdeburger Abwehr drei Gegentore in 20 Minuten. Coach Jens Härtel sagte: "Wir müssen weiter in jedem Spiel fokussiert sein und regelmäßig punkten." Es könnte personelle Veränderungen geben. So dürfen sich Verteidiger Felix Schiller und Offensivakteur Philip Türpitz Hoffnungen auf einen Startelf-Einsatz machen.