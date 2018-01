Für den FC Rot-Weiß Erfurt steht am Dienstag um 19 Uhr bereits das dritte Spiel in nur acht Tagen an. Das Spiel gegen Preußen Münster hat für die Emmerling-Elf eine besondere Bedeutung. Einerseits stehen die Preußen auf dem ersten Nichtabstiegsplatz und sind somit direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt. Andererseits bestimmt der Ausgang des Spiels auch, in welche Richtung das Stimmungspendel in Erfurt ausschlägt. Bleibt die Euphorie nach dem Sieg gegen den FCM und einer couragierten zweiten Halbzeit gegen Hansa Rostock erhalten? Oder kehrt die Frustration zurück zu den Rot-Weißen?