Schon jetzt gehört der FCM zu den besten Mannschaften seit Einführung der 3. Liga im Jahr 2008. Nur ein anderer Verein - Eintracht Braunschweig 2011 - hat es geschafft, in einer Saison mehr als 80 Punkte zu holen. Sollten die Magdeburger in Lotte gewinnen, würden sie die Punktebestmarke der Braunschweiger einstellen, die in ihrer Aufstiegssaison auf 85 Zähler kamen. Es wäre der 27. Saisonsieg - so viele Spiele hat noch kein Drittligist in einer Saison gewonnen.