Von einer leichten Aufgabe der Dresdner will SGD-Coach Thomas Stamm allerdings nicht sprechen. Im Gegenteil. In seiner gewohnten Art sah der 42-Jährige einige Stärken bei der Schwarz-Gelben Alemannia – auch wenn die Alemannia von Coach Heiner Backhaus seit sechs Liga-Spielen auf einen Sieg wartet. "Man muss in Aachen die Wucht und Intensität annehmen. Das ist eine Mannschaft, die sehr mutig und sehr intensiv anläuft. Du brauchst gute Lösungen mit dem Ball und eine gute Abdeckung des zweiten Balls, weil sie da viel investieren", hat Stamm beobachtet.