Es ist keine leichte Saison für die Anhänger von Borussia Dortmund II (17.) . Die U23-Mannschaft der "großen" Borussia steckt mitten im Abstiegskampf und konnte von den vergangenen 13 Spielen nur zwei gewinnen. Darunter war zwar ein beeindruckendes 4:0 gegen Waldhof Mannheim und auch beim 2:1 in Ingolstadt überzeugte die Mannschaft, doch insgesamt ist die Punkte-Ausbeute zu dürftig. Der Tabellenplatz und eine der schwächsten Offensiven der Liga, mit gerade einmal 24 Toren in 27 Spielen, belegen das. Dennoch ist in Sachen Klassenerhalt noch alles drin für den neuen Cheftrainer Jan Zimmermann, der erst im Februar zum Nachfolger des freigestellten Christian Preußer wurde.

Auch der FSV Zwickau (19.) steckt tief im Abstiegskampf, weil er es in dieser Saison bislang nicht geschafft hat, konstant ligataugliche Leistungen auf den Platz zu bringen. Das Resultat: Die Westsachsen stehen nicht nur am Tabellenende, sondern beendeten auch die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Trainer Joe Enochs. Auch Sportdirektor Toni Wachsmuth musste seinen Hut nehmen, bevor Mitte Februar eine neue Ära beim FSV begonnen hat - und zwar die des Trainers Ronny Thielemann.

Der 49 Jahre alte Coach ist mit dem Ziel an die Arbeit gegangen, die Klasse zu halten. Und eins lässt sich nach den ersten vier Spielen unter Thielemann sagen: Es bleibt spannend. Auf die bittere Pleite in Bayreuth (3:5) folgte ein Achtungszeichen gegen Verl (2:1), doch dann gab es wieder einen Schritt zurück (1:1 gegen V. Köln) gefolgt von einem zweiten Rückschlag (0:2 gegen Aue). Zwickau will unter Thielemann zu den alten Tugenden Einsatz, Kampf und Leidenschaft zurück, und das ist aktuell nötiger, denn je. Mit einem Sieg gegen den punktgleichen BVB II ist sogar der Sprung über den Strich möglich, doch leicht wird das nicht. Der Grund: Thielemann muss am Sonntag auf bis zu sieben Spieler verzichten.