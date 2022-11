Die peinliche 0:2-Heimniederlage gegen den MSV Duisburg ist gerade mal verdaut, da muss Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue am Freitag (ab 19 Uhr im Liveticker der SpiO-App) bei der U23 von Borussia Dortmund ran. Dass die Auswärtspartie nicht wieder ein Fiasko wird, hat die Auer Führungsetage um den Sportlichen Leiter Matthias Heidrich mit der Mannschaft den mutlosen Kick nochmals aufgearbeitet. "Ich hoffe, dass wir aus dem Dienstagspiel so viele Lehren daraus ziehen, dass wir so einen Auftritt nicht nochmal hinlegen, das wurde der Mannschaft auch nochmal deutlich kommuniziert (...) Ich bin auch guter Dinge, dass wir am Freitag einen guten Abschluss dieser gefühlten Hinrunde hinbekommen, obwohl noch zwei Spiele im neuen Jahr ausstehen. Und das wir ein anderes Gesicht zeigen", sagte Heidrich, dessen Team seit fünf Partien sieglos ist und inzwischen neun Niederlagen einstecken musste.