Die Mission von Erzgebirge Aue für das Gastspiel bei Arminia Bielefeld am Samstag (15. Februar, 14 Uhr) ist klar. Nach vier sieglosen Spielen in Folge soll endlich der erste Sieg in diesem Jahr her. "Natürlich wollen wir und auch die Mannschaft so schnell wie möglich einen Dreier einfahren. Um da auch einen Haken dran zu machen und dann vielleicht auch Fahrt aufzunehmen. Das ist ganz klar das Ziel", sagte FCE-Trainer Jens Härtel bei der Pressekonferenz am Donnerstag (13. Februar).