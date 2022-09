Die Voraussetzungen sind alles andere als günstig, allerdings spielt den Schwarz-Gelben in dieser Phase der üppige 32-Mann-Kader in die Karten. Zu diesem Kreis gehören auch fünf U19-Spieler, die nun in den Fokus rücken und möglicherweise schneller als gedacht zu Spielminuten in der 3. Liga kommen. Anfang jedenfalls verspricht: "Wir haben einen Kader, der konkurrenzfähig ist - auch am Wochenende."