Zumindest für Schreiber ist die Partie "etwas Besonderes", wie er am Rand des Dynamo-Trainings bereits am Dienstag (19. November) sagte: "Was wir in Saarbrücken erlebt haben, war einzigartig. Das erlebt man nicht so häufig", hebt er dabei vor allem die erfolgreiche Pokalsaison hervor. Und so dürften sich nicht nur Stamm, sondern auch die Spieler auf das Duell gegen Saarbrücken freuen.