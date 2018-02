Neuer Trainer, Winterneuzugänge, vorrübergehende Systemumstellung: Noch hat beim CFC nichts gefruchtet. Nach dem Aus im Sachsenpokal setzte es in der Liga acht Niederlagen in Folge. Der Sturz in die Regionalliga droht. 9:21 Tore gab es bei den vergangenen acht Pleiten. Wenn es so weiter geht, stellen die Chemnitzer sogar den Negativrekord der 3. Liga ein. 2011/12 setzte es für Werder Bremen II neun Niederlagen am Stück.

CFC-Trainer David Bergner (Archiv). Bildrechte: imago/Picture Point