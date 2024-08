Fünf Wochen haben die Spieler des FC Erzgebirge Aue in der Vorbereitung geschwitzt, am Sonnabend (3. August) geht es für die "Veilchen" in der 3. Liga endlich wieder zur Sache. Ab 13 Uhr (im Audio-Livestream und SpiO-Ticker) empfängt die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Dotchev zum Saisonstart die Zweitvertretung von Hannover 96 im heimischen Erzgebirgsstadion.