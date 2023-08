Am dritten Spieltag bestreitet der FC Erzgebirge Aue erstmals keine Drittligapartie in der neuen Saison am Sonntagabend. Gegen den SV Sandhausen müssen die Sachsen diesmal am Mittwochabend (23. August, 19:00 live im Ticker und Audiostream in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) ran. Mit dem Zweitliga-Absteiger wartet ein alter Bekannter von Aue-Coach Pavel Dotchev auf ihn und sein Team.