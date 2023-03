Zuletzt wurde ein Aufwärtstrend durch drei Pflichtspielniederlagen mit insgesamt neun Gegentoren in der englischen Woche gestoppt. Besonders das 2:3 nach 2:1 bei Kellerkind SV Meppen schwirrt bei Torwart Martin Männel noch im Kopf herum: "Da hat uns hinten heraus ein wenig die Kraft gefehlt, da waren die Meppener griffiger in den Zweikämpfen, so haben sie uns geschlagen. Wir müssen vor allem in den Zweikämpfen wieder aggressiver zu Werke gehen, kompakter stehen und zur Not auch mal mit elf Mann unsere eigene Hälfte verteidigen. Das ist so ein bisschen die Lehre aus den letzten Spielen. Es geht nicht um Schönheitspreise". Man wolle nicht wieder "einen Konkurrenten aufleben lassen, so wie das in Meppen der Fall war. Wir brauchen noch ein paar Punkte."

Aues Schlussmann und Kapitän Martin Männel Bildrechte: IMAGO/Picture Point