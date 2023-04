Dazu ist es ein Duell ohne die allergrößte Brisanz - zumindest, wenn man sich die Positionen der Klubs im mehr oder weniger sicheren Tabellenmittelfeld anschaut. Die Kölner dürften mit 13 Punkten Rückstand auf Platz drei keine Ambitionen mehr in Richtung Tabellenspitze haben, Aue hat ein Polster von elf Punkten auf die Abstiegsränge. Bei noch fünf verbleibenden Spielen werden also beide Vereine mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen.