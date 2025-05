Sportlich scheint Cottbus die schwerste Aufgabe zu haben, schließlich konnte sich Ingolstadt vor wenigen Wochen noch eigene Aufstiegshoffnungen machen. Doch der FCI konnte seit sieben Spielen nicht gewinnen, zuletzt gab es vier Niederlagen in Folge. In der Formtabelle der jüngsten sechs Spieltage ist Ingolstadt Letzter.

Im Kampf um den Aufstieg in die zweite Liga geht es gegen drei mögliche Gegner. Aktuell Zweitliga-16. Ist Eintracht Braunschweig (35 Punkte, - 23 Tore). Punktgleich davor liegt Preußen Münster (35 Punkte, - 3 Tore). Auch der Tabellen-14. Greuther Fürth (36 Punkte, - 15 Tore) ist noch nicht gerettet. Die Entscheidung über den drittletzten Zweitliga-Platz fällt am Sonntag (18. Mai, ab 13.30 Uhr). Fürth muss dann gegen den bereits aufgestiegenen Hamburger SV ran, Münster spielt bei Absteiger Ulm, Braunschweig gegen den Tabellenzehnten Nürnberg. Die Termine für die Aufstiegsspiele sind bereits fix. Der Drittligist spielt am 23. Mai zunächst auswärts beim Zweiligisten. Das Rückspiel steigt dann am 27. Mai. Anstoß ist jeweils 20:30 Uhr.