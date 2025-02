Drei Spiele, ein Punkt: Die Bilanz des neuen Cheftrainers von Erzgebirge Aue ist ausbaufähig. Dabei spielten die Veilchen keinen schlechten Fußball, wie zuletzt beim Sachenderby in Dresden. Es fehlt aber die Effizienz vor dem Tor. Jens Härtel erklärte vor dem Heimspiel gegen Alemannia Aachen (Samstag, 14 Uhr live im TV und der SpiO-App) die aktuelle Seelenlage: "Das frustriert uns alle. Wir haben drei Spiele gehabt, die in unsere Richtung hätten laufen können. Jeder brennt darauf, dass wir einen Dreier einfahren. Du musst das Momentum auf deine Seite ziehen, dass du in Führung gehst. Das muss man sich erarbeiten."