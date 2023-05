Das vorerst letzte Montagabendspiel im Erzgebirgsstadion steht an. Gegen Borussia Dortmund II bestreiten die Auer das vorletzte Heimspiel der Saison (19 Uhr im Ticker und live hören in der SpiO-App). Auch wenn der Klassenerhalt in trockenen Tüchern ist, erwartet Trainer Pavel Dotchev mehr Einsatz als in der Vorwoche.