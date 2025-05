Gegen Ingolstadt wird Aue wie schon in den vergangenen Partien mit einem extrem dünnen Kader antreten. Zu den bereits verletzten Spielern hat sich nun auch noch Mika Claussen dazugesellt, der eine Verletzung an der Leiste hat. "Somit bleibt es jetzt aktuell bei 15 gesunden Feldspieler - plus ein paar Jungs aus der A-Jugend. So werden wir es angehen und wollen auch nicht groß jammern", erklärte der dennoch positiv gestimmte Trainer Jens Härtel: "Die Jungs, die auf dem Platz stehen, sind gut genug, um Punkte zu holen. Das haben sie in den letzten Wochen auch gezeigt."

Derweil verkündete der FCE ebenfalls am Freitag, dass Maximilian Schmid dem Verein länger erhalten bleiben wird. Der 22-Jährige, der aktuell an einer Syndesmoseband-Verletzung laboriert und in der Reha an seinem Comeback arbeitet, hat ein neues Arbeitspapier unterschrieben. Damit wird der im Winter vom 1. FC Köln II gekommene Angreifer, der in elf Einsätzen für Aue (Liga und Pokal) ein Tor erzielt und ein weiteres vorbereitet hat, auch in der kommenden Saison zum Kader gehören. Pünktlich zur Saisonvorbereitung soll er dann wieder zum Team stoßen.