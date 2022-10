Die Veilchen hatten gute Gründe für ihre vorgezogene PK – Sportchef Matthias Heidrich verkündete bekanntermaßen, dass der bislang überaus erfolgreiche Müller definitiv bis zur Winterpause Interimstrainer bleibt. Angefangen mit der Halle-Partie verantwortet der etatmäßige Nachwuchschef das Profiteam also noch für mindestens sechs Drittliga-Spiele sowie das Sachsenpokal-Achtelfinale in Bautzen. Nach der etwas holprig erfüllten Pokalpflicht in Eilenburg war beim zuvor noch sieglosen Zweitliga-Absteiger dank den beiden überzeugenden Spielen gegen Meppen und in Oldenburg jüngst endlich der Knoten geplatzt.



Die Begründung für das Vertrauen in Müller liegt also nahe: "Wenn man mal ganz blank schaut, bei 6:1 Toren aus den letzten beiden Spielen, dann ist offensiv etwas passiert, dann haben wir eine Standardstärke entwickelt, wir haben viele Torschützen und wir haben erst ein Gegentor kassiert, das wir dummerweise selbst gemacht haben", zählte Heidrich auf und attestierte Müllers Team dabei "eine gute Basis, einen guten Weg, den wir am Freitag hoffentlich weiter fortführen können."