Die Veilchen hatten gute Gründe für ihre vorgezogene PK – Sportchef Matthias Heidrich verkündete bekanntermaßen, dass der bislang überaus erfolgreiche Müller definitiv bis zur Winterpause Interimstrainer bleibt. Angefangen mit der Halle-Partie verantwortet der etatmäßige Nachwuchschef das Profiteam also noch für mindestens sechs Drittliga-Spiele sowie das Sachsenpokal-Achtelfinale in Bautzen. Nach der etwas holprig erfüllten Pokalpflicht in Eilenburg war beim zuvor noch sieglosen Zweitliga-Absteiger dank den beiden überzeugenden Spielen gegen Meppen und in Oldenburg jüngst endlich der Knoten geplatzt.