Was doch knapp zwei Wochen alles ändern können. Im Lößnitztal etwa war die Stimmung nach dem 1:3 gegen Cottbus, der vierten Niederlage in der Liga am Stück kurz vor dem Nullpunkt. Egal, was die Mannschaft in dieser Phase versuchte, es wollte nicht klappen mit einem Sieg. "Wir treiben sehr viel Aufwand, aber es kommt zu wenig dabei raus", lautete das Fazit von FCE-Trainer Pavel Dotchev damals. Und auch das Quäntchen Glück fehlte seinem Team.