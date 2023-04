Auch Kapitän Martin Männel hadert mit den letzten Auftritten. "Inklusive Pokal haben wir aus den letzten fünf Spielen leider vier Mal leider nichts holen können. Und das spiegelt natürlich nicht wieder, was wir uns in den einzelnen Spielen vorgenommen haben (...) Trotzdem haben wir in der Folge versucht, eine Reaktion zu zeigen." Dies gelang zuletzt - zumindest was die Ausbeute betrifft - gegen den VfL Oldenburg, wo nach wenig überzeugender Leistung am Ende ein 1:0-Heimsieg zu Buche stand. Daran soll nun am Samstag angeknüpft werden. Allerdings präsentierte sich der SC Verl bereits im Hinspiel beim 2:3 als Stolperstein. Männel gibt daher die klare Marschroute vor: "Wir müssen von der ersten Minute an hellwach sein. Wir dürfen keinem Zweikampf aus dem Weg gehen und müssen unser eigenes Tor wieder besser verteidigen."

Martin Männel: "Müssen hellwach sein" Bildrechte: IMAGO/Picture Point