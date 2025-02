Die Gäste aus Bayern kommen zwar als Schlusslicht nach Sachsen, haben aber zuletzt mit einem 2:0-Heimsieg gegen Saarbrücken – der erste nach 19 Spielen - auf sich aufmerksam gemacht. Was die Aufgabe für Aue nicht leichter macht. Cheftrainer Jens Härtel betonte auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag (20. Februar): "Wir gehen mit Selbstvertrauen ins Spiel, auch wenn Unterhaching nach dem Sieg frischen Wind bekommen hat. Auch mit den Wechseln im Winter. Sie hatten auch immer enge Spiele. Aber wir spielen zuhause. Wir dürfen uns nicht zu sehr einen Kopf machen, sonst können wir nicht Fußball spielen.“

Dennoch ist zu erwarten, dass viel über den Kopf gehen wird. Härtel betonte, dass man in den letzten fünf Spielen trotz der nur zwei Punkte nicht alles falsch, sondern viel richtig gemacht habe. Man müsse aber die Situationen besser zu Ende spielen. Konsequenz muss sein, dass man es "noch mehr erzwingen muss und will".

Leichte Entwarnung gibt es bei Niko Vukancic. Seine Verletzung aus dem Bielefeld-Spiel letztes Wochenende ist nicht so schwer wie befürchtet. Der Innenverteidiger werde aber am Samstag noch fehlen. "Wir hoffen, dass wir ihn am nächsten Wochenende dann wieder fit bekommen", so Härtel, der aber wieder mit Kilian Jakob und Maximilian Schmid planen kann. Jakob absolvierte bereits zwei Einheiten teilweise mit, Schmid kehrt als frisch gebackener Papa zurück.