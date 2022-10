SVE-Trainer Steffen: "Schon verkehrte Fußballwelt"

"Ich hatte eher gedacht, dass Aue da steht, wo wir stehen und wir dort, wo Aue jetzt steht. Man kann schon ein bisschen von verkehrter Fußballwelt reden", sagte der gut gelaunten SVE-Trainer Horst Steffen am Donnerstag im Talk bei "Sport im Osten". Elversberg thront mit 31 Punkten nach 13 Spielen auf dem Spitzenplatz, hat die beste Offensive der Liga und ist auswärts noch ungeschlagen. Von einem normalen Aufsteiger kann nicht die Rede sein. "Es freut mich sehr, dass wir eben nicht normal sind. Das kann gern so bleiben", schmunzelt Steffen.

Viel Grund zum Jubeln: Horst Steffen. Bildrechte: IMAGO/Fussball-News Saarland Ich hatte vor Saisonbeginn gedacht, dass es eher wahrscheinlich ist, dass Aue da steht, wo wir stehen und wir dort, wo Aue jetzt steht. Man kann schon ein bisschen von verkehrter Fußballwelt reden. Horst Steffen, Trainer SV Elversberg

Die Saison läuft aus Sicht des Auer Gastes unbeschreiblich gut und am Rand von perfekt. Elversberg begeistert mit tollem Angriffsfußball, erzielte in acht von 13 Spielen mehr als drei Tore und besticht mit mannschaftlicher Geschlossenheit, aber auch individuellen Topspielern. "Ich hatte schon häufiger das Gefühl, dass es fast nicht besser geht", so Steffen.

Aue setzt auf seine Fans

Gänzlich anders sah die Gefühlswelt in dieser Saison im Erzgebirge aus. Erst der Trainerwechsel brachte neuen Mut und Schwung. Unter Interimstrainer Carsten Müller holte Aue sieben Punkten in drei Spielen und sah wieder Licht am Ende des Tunnels. Am letzten Spieltag riss seine Serie in Verl (2:3-Niederlage). Gegen Elversberg will der FCE zurück in die Erfolgsspur. Dabei sollen auch die Fans helfen: "Ich hoffe, dass wir es mit unserer Überzeugung und Leidenschaft schaffen, dass der Funke zu den Zuschauern überspringt. Das wird ein wichtiger Punkt sein", so Müller, der "wie in jedem Spiel ein hartes Stück Arbeit" erwartet.

Vielleicht die schwerste überhaupt. Elversberg schwebt auf Wolke sieben, hat Adrenalin und Selbstvertrauen im Tank und kommt "hungrig" (Steffen) nach Aue. Höllisch aufpassen muss das Müller-Team in der Anfangsphase, denn Elversberg trifft mit Vorliebe zeitig. In den letzten sechs Spielen ging der Aufsteiger stets mit 1:0 in Führung. "Wir starten gern gut", schmunzelt Steffen, dessen Credo lautet: "Am besten keine Gedanken machen, loslegen und spielen." Die Spieler von Erzgebirge Aue stehen nach dem 1:1 gegen den Halleschen FC vor dem Fanblock. Bildrechte: IMAGO/pmk

Steffen: Auer Tabellenplatz passt nicht zu den Spielen