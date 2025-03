An seinen Gedanken, wie und in welcher personellen Besetzung die Offensive ohne Marcel Bär aufgestellt sein wird, ließ der 55 Jahre alte Fußballlehrer zumindest gut 48 Stunden vor Anpfiff im Erzgebirge die Öffentlichkeit noch nicht teilhaben: "Wir haben eine Idee, die werden wir natürlich jetzt hier nicht ausrollen, aber wir haben uns Gedanken gemacht und werden es in der Konstellation angehen." Eine naheliegende Wahl für den Mittelstürmerposten wäre Boris Tashchy. Weitere Optionen böten Köln-Leihgabe Maximilian Schmid oder der alsbald wiedergenesene Ricky Bornschein.

Definitiv "noch nicht bereit für das Wochenende – und wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger" sind laut dem Cheftrainer die Leistungsträger Marvin Stefaniak (Sprunggelenk) und Mirnes Pepic (Knieprobleme). "Da müssen wir sehr geduldig sein", so Härtel, der aktuell nur "16 gesunde Feldspieler" zur Verfügung hat. Immerhin lässt die Rückkehr der zuletzt gelbgesperrten Routiniers Steffen Nkansah und Anthony Barylla auf eine stabilere Leistung der in Rostock wiederholt indisponierten Defensive hoffen.

Man habe schon "gestern einen Haken an dieses so klare Spiel gemacht", betonte Jens Härtel. "Es haben Sachen gefehlt, die uns zuletzt ausgezeichnet haben – und die jetzt am Sonntag nach so einem Spiel in Rostock dann natürlich auf alle Fälle auf den Platz kommen müssen. Da ist die Mannschaft klar fokussiert und weiß genau, dass das auf jeden Fall da sein muss. Das brauchst du in dieser 3. Liga einfach."