Die Ausgangslage

Erzgebirge Aue (11.) weiß, was es bedeutet, in der Tabelle ganz unten zu stehen, denn genau dort hatten es sich die Veilchen in dieser Saison schon mehr als gemütlich gemacht. Doch dann kam Neu- und Wieder-Trainer Pavel Dotchev in den Schacht und hauchte der Mannschaft, der die spielerische Leidenschaft abhanden gekommen war, neue Struktur und vor allem neues Selbstvertrauen ein. Dotchev kann Aue, das belegt die Statistik seit seiner Amtsübernahme: Zehn Spiele, sieben Siege, ein Remis, zwei Niederlagen. Dieser Zwischenspurt kann sich durchaus sehen lassen und nur die wenigsten hätten ihn nach der schwachen Runde im Jahr 2022 überhaupt für möglich gehalten. Dotchev glaubte von Anfang an an "sein Aue" und schenkte wichtigen Führungsspielern wie Dimitrji Nazarov Vertrauen. Die Mannschaft zahlte die klareren Strukturen auf dem Platz, aber auch in und um den Verein, mit Toren und Ergebnissen zurück.

Dennoch vermittelt Dotchev die Botschaft, dass man noch nichts erreicht hat. Dafür ist der Fußball zu schnelllebig. Man habe gar keine Zeit, die Erfolge zu genießen, so Dotchev. Vor allem in den aktuellen Englischen Wochen, die physisch und mental enorme Herausforderungen darstellen. Bislang konnte Aue solche Herausforderungen unter Dotchev meistern. Zwei Siege nach dem Dynamo-Nackenschlag im Derby stehen als eindrucksvolle Belege dafür, doch jetzt kommt der "angeschlagene Boxer" 1860 München, der mit aller Macht in die Erfolgsspur zurück will.

Bange wird den Veilchen vor den Löwen aber nicht. Die Brust ist dafür in den vergangenen Wochen zu breit geworden. Der Gegner sei zwar vor allem in der Offensive sehr gut besetzt, so Dotchev, dennoch hoffe man, mit vielen Zuschauern im Erzgebirgsstadion, mindestens dagegenhalten zu können. Aktuell (16.03.) seien 7.700 Tickets für die Partie verkauft worden, darunter das vollständige Gäste-Kontingent.

Seit Pavel Dotchev wieder am Ruder ist, läuft es beim FC Erzgebirge Aue. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/Eibner

In diesen Tagen ist es nicht leicht, Fan vom TSV 1860 München (9.) zu sein. Die ambitionierten Bayern, die so stark in die Saison 2022/23 gestartet waren, haben von den vergangenen zehn Liga-Spielen nur eins gewonnen und sind mittlerweile von der Lieblingszone "Tabellenspitze" ins Tabellen-Mittelfeld abgerutscht. Den letzten Sieg gab es am 21. Januar gegen den FSV Zwickau. Seitdem setzte eine blutleere Vorstellung nach der nächsten das i-Tüpfelchen auf die aktuelle Sieglos-Serie.



Eines der größten Probleme der Löwen: Die gefühlt ewig andauernde Suche nach Ordnung und einem neuen Cheftrainer. Der Verein machte dabei keine gute Figur und ließ sogar Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel für vier Spiele als Interimslösung an die Seitenlinie. Dieser Schritt war allerdings auch eher "Interims" als "Lösung", denn unter Gorenzel konnten die Löwen kein einziges Spiel gewinnen. Dann wurde Maurizio Jacobacci als Nachfolger des vorherigen Chefs Michael Köllner präsentiert, doch die Hoffnungen, die mit einem Trainerwechsel verbunden sind, verpufften schnell. Zwar agierten die Löwen im ersten Spiel unter dem neuem Trainer äußerst engagiert, doch mehr als eine Niederlage sprang gegen Viktoria Köln auch nicht heraus.

In den vergangenen zwei Wochen gab es dann aber doch so etwas wie eine Mini-Wende: Gegen die beiden Liga-Schwergewichte Duisburg und Elversberg erreichten die Löwen immerhin zwei Unentschieden. Das waren kleine Erfolge, auf die sich aufbauen lässt - aber nur, wenn der Trend fortgeführt wird und es gegen die formstarken Veilchen keinen erneuten Einbruch gibt.

Mit Maurizio Jacobacci hat 1860 einen neuen Coach, der erhoffte Trainereffekt ist bislang dennoch ausgeblieben. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Ulrich Wagner

Die vergangenen fünf Spiele