Immerhin war dem Übungsleiter am Donnerstag (3. April 2025) bei der Pressekonferenz zu entlocken, dass von der Startelf der jüngsten 0:1-Niederlage in Cottbus "nicht so viele betroffen" seien. Pressesprecher Lars Töffling sprach zudem von einer "Seuche in der Kabine." Mehr wollten Härtel und Töffling nicht preisgeben, denn, "das macht keinen Sinn. Heute sage ich das und morgen passiert was anderes."